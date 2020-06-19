ВИДЕО. Джокович, Зверев, Тим и Чорич сыграли в баскетбол в Хорватии

Участники второго этапа серии соревнований Adria Tour сыграли в баскетбол в Задаре. Новак Джокович, Доминик Тим, Борна Чорич, Александр Зверев, Марин Чилич и Григор Димитров сразились с профессиональными баскетболистами.
Напомним, что перед первым этапом, который в Белграде выиграл Тим, теннисисты сыграли в футбол.
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Grigor with the fast break! Anything you can’t do, Grigor? . 🎥: @d_damjanic . #grigordimitrov #grigor #dimitrov #atp #atptour #atpworldtour #tennis #tennisplayer #tennisfan #tennislove #tennislife #tennistime #adriatour #zadar #igrajzadre #basketball #instatennis
Источник — Instagram
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