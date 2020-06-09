Тренер Серены Уильямс: «Будущее тенниса не выглядит особо светлым»

Известный тренер Патрик Муратоглу, который работает с Сереной Уильямс, признался, что его беспокоит будущее мирового тенниса:
«Уже много лет я беспокоюсь о будущем тенниса. Средний возраст теннисного болельщика – 61 год, это очень много.
Теннису не удаётся обновить фан-базу. И это повод для беспокойства, будущее спорта не выглядит особо светлым».
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Источник — Reuters
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