Неделю была в шоке. Теннисистка вспомнила, как увидела Серену голой

Румынская теннисистка Александра Каданцу вспомнила, как неделю не могла прийти в себя после того как увидела Серену Уильямс обнаженной.
«В первый раз я играла на турнире Большого шлема, и самое яркое воспоминание о том, когда я впервые вживую увидела Серену Уильямс.
Это было в раздевалке, она была полностью голой. Я навсегда запомнила это и долго ходила под впечатлением – она такая огромная. Совершенно невероятно, что при таких габаритах она отлично играет и так хорошо двигается по корту», – сказала Каданцу.
Отметим, что румынка за время своей карьеры выиграла всего один матч основной сетки ТБШ.
Источник — Digisport.ro
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