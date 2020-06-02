Неделю была в шоке. Теннисистка вспомнила, как увидела Серену голой

Александра Каданцу удивилась габаритам американки

  • 02.06.2020 08:33
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Неделю была в шоке. Теннисистка вспомнила, как увидела Серену голой
© WTA. Серена Уильямс

Румынская теннисистка Александра Каданцу вспомнила, как неделю не могла прийти в себя после того как увидела Серену Уильямс обнаженной.

«В первый раз я играла на турнире Большого шлема, и самое яркое воспоминание о том, когда я впервые вживую увидела Серену Уильямс.

Это было в раздевалке, она была полностью голой. Я навсегда запомнила это и долго ходила под впечатлением – она такая огромная. Совершенно невероятно, что при таких габаритах она отлично играет и так хорошо двигается по корту», – сказала Каданцу.

Отметим, что румынка за время своей карьеры выиграла всего один матч основной сетки ТБШ.

ВИДЕО. Серена Уильямс занялась йогой

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Источник — Digisport.ro

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