На турнире в Ирпене все субботние матчи перенесены на 31 мая

Проведению соревнований продолжает мешать дождь

  • 30.05.2020 13:47
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На турнире в Ирпене все субботние матчи перенесены на 31 мая
© ФТУ

Сегодня, 30 мая, в Ирпене должен был продолжиться женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational.

На четвертый турнирный день были запланированы три матча, но все они перенесены на воскресенье из-за сильного дождя.

Таким образом, следующие матчи должны пройти 31 мая:

Марта Костюк – Марианна Закарлюк

Людмила Киченок – Виктория Петренко

Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая

Полное расписание будет опубликовано позже.

Напомним, ранее Дятлова в статусе запасной одержала первую победу на турнире в Ирпене.

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Источник — Федерация тенниса Украины

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