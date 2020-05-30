На турнире в Ирпене все субботние матчи перенесены на 31 мая

Сегодня, 30 мая, в Ирпене должен был продолжиться женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational.

На четвертый турнирный день были запланированы три матча, но все они перенесены на воскресенье из-за сильного дождя.

Таким образом, следующие матчи должны пройти 31 мая:

Марта Костюк – Марианна Закарлюк

Людмила Киченок – Виктория Петренко

Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая

Полное расписание будет опубликовано позже.

Напомним, ранее Дятлова в статусе запасной одержала первую победу на турнире в Ирпене.