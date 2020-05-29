Турнир в Ирпене. Дятлова в статусе запасной одержала первую победу

Катерина Дятлова стартовала с победы на женском турнире под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational.
В матче второго раунда группового этапа Дятлова в двух сетах одолела Марию Берген (№1283 WTA).
Катерина Дятлова – Мария Берген – 6:3, 6:1
Напомним, Катерина заменила Надежду Киченок, снявшуюся из-за травмы. Мария Берген проиграла уже вторую встречу.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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