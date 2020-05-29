Турнир в Ирпене. Дятлова в статусе запасной одержала первую победу

Катерина заменила Надежду Киченок и выиграла свой стартовый матч

  • 29.05.2020 20:28
  • 99 просмотров
  • 0 комментариев
Турнир в Ирпене. Дятлова в статусе запасной одержала первую победу
© ФТУ. Катерина Дятлова

Катерина Дятлова стартовала с победы на женском турнире под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational.

В матче второго раунда группового этапа Дятлова в двух сетах одолела Марию Берген (№1283 WTA).

Катерина Дятлова – Мария Берген – 6:3, 6:1

Напомним, Катерина заменила Надежду Киченок, снявшуюся из-за травмы. Мария Берген проиграла уже вторую встречу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Федерация тенниса Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности