ФОТО. Цуренко празднует день рождения под дождем

Сегодня, 30 мая, одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко празднует свой 31-й день рождения. Спортсменка опубликовала в Instagram фото с Национального ботанического сада, на котором она стоит с зонтом под дождем.

«Счастливый дождевой день рождения для меня», - подписала фото именинница.

Напомним, ранее Цуренко выиграла у Петренко на турнире в Ирпене.