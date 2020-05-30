ФОТО. Цуренко празднует день рождения под дождем

Сегодня, 30 мая, одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко празднует свой 31-й день рождения. Спортсменка опубликовала в Instagram фото с Национального ботанического сада, на котором она стоит с зонтом под дождем.
«Счастливый дождевой день рождения для меня», - подписала фото именинница.
Напомним, ранее Цуренко выиграла у Петренко на турнире в Ирпене.
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Источник — Instagram
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