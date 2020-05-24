Леся ЦУРЕНКО: «Тренируюсь и готовлюсь, но не знаю, к чему именно»

Украинская теннисистка Леся Цуренко поддерживает форму и активно тренируется, однако не знает, когда сможет выйти на корт в официальном поединке.
«Я в этом сезоне хотела вернуть свои позиции, которые были до травмы, хотела сыграть как можно больше матчей и турниров. Мы тренируемся, мы готовимся, но не знаем, к чему именно готовимся».
«Это самое сложное в нынешнем сезоне», - сказала Цуренко.
Ранее теннисный сезон был приостановлен минимум до конца июля. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сомневается, что большой теннис вернется в этом году.
Источник — UA:ПЕРШИЙ
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