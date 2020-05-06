Элина СВИТОЛИНА: «Не очень верю, что теннисный сезон возобновится»

Украинская спортсменка считает, что большого тенниса в 2020 году не будет

  • 06.05.2020 23:45
  • 44 просмотра
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Не очень верю, что теннисный сезон возобновится»
© tennismajors.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина сомневается, что в 2020 году большой теннис вернется и болельщики увидят крупные турниры.

«Я стараюсь быть оптимисткой по поводу сезона, но не очень верю в это. С точки зрения безопасности будет сложно, ведь мы не знаем, куда можно будет летать. Все зависит от правил в разных странах. Где-то путешествия запрещены, где-то будет лучше».

«В общем, не очень верю, будет сложно возобновить этот сезон», - скаазала Свитолина в комментарии tennismajors.com.

Пока что теннисный сезон отменен до августа.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности