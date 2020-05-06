Элина СВИТОЛИНА: «Не очень верю, что теннисный сезон возобновится»

Украинская теннисистка Элина Свитолина сомневается, что в 2020 году большой теннис вернется и болельщики увидят крупные турниры.

«Я стараюсь быть оптимисткой по поводу сезона, но не очень верю в это. С точки зрения безопасности будет сложно, ведь мы не знаем, куда можно будет летать. Все зависит от правил в разных странах. Где-то путешествия запрещены, где-то будет лучше».

«В общем, не очень верю, будет сложно возобновить этот сезон», - скаазала Свитолина в комментарии tennismajors.com.

Пока что теннисный сезон отменен до августа.