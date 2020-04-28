Виртуальный турнир в Мадриде. Доминирование Циципаса, Шварцмана и Возняцки

В понедельник прошел первый соревновательный день на виртуальном турнире в Мадриде.

Результаты первого игрового дня

Женская сетка



Группа 1

Белинда Бенчич – Карла Суарес-Наварро – 3:1

Фиона Ферро – Каролина Плишкова – 3:0



Группа 2

Сорана Кырстя – Йоханна Конта – 3:0

Сорана Кырстя – Элина Свитолина – 4:2

Йоханна Конта – Виктория Азаренко – 4:2



Группа 3

Каролин Возняцки – Кристина Младенович – 4:2

Каролин Возняцки – Бьянка Андрееску – 3:0

Бьянка Андрееску – Мэдисон Киз – 4:3(7-2)



Группа 4

Кики Бертенс – Анжелик Кербер – 3:0

Анжелик Кербер – Донна Векич*

Донна Векич – Эжени Бушар*

Кики Бертенс – Эжени Бушар*



*матчи, которые не состоялись по техническим причинам, перенесены на утро вторника и пройдут без трансляции, а их результаты игроки сообщат организаторам



Мужская сетка



Группа 1

Рафаэль Надаль – Денис Шаповалов – 4:3

Энди Маррей – Бенуа Пэр – 3:1



Группа 2

Диего Шварцман – Давид Феррер – 4:3

Диего Шварцман – Джон Изнер – 3:1

Группа 3

Стефанос Циципас – Фабио Фоньини – 3:0

Фабио Фоньини – Фрэнсис Тиафо – 4:3

Стефанос Циципас – Кеи Нисикори – 3:0

Кеи Нисикори – Фрэнсис Тиафо – 3:0



Группа 4

Давид Гоффен – Люка Пуй – 3:1

Александр Зверев – Люка Пуй – 3:1