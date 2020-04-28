Виртуальный турнир в Мадриде. Доминирование Циципаса, Шварцмана и Возняцки

Состоялись матчи первого игрового дня

  • 28.04.2020 11:12
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Виртуальный турнир в Мадриде. Доминирование Циципаса, Шварцмана и Возняцки
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В понедельник прошел первый соревновательный день на виртуальном турнире в Мадриде. 

Результаты первого игрового дня

Женская сетка 
 
Группа 1
Белинда Бенчич – Карла Суарес-Наварро – 3:1
Фиона Ферро – Каролина Плишкова – 3:0
 
Группа 2
Сорана Кырстя – Йоханна Конта – 3:0
Сорана Кырстя – Элина Свитолина – 4:2
Йоханна Конта – Виктория Азаренко – 4:2
 
Группа 3
Каролин Возняцки – Кристина Младенович – 4:2
Каролин Возняцки – Бьянка Андрееску – 3:0
Бьянка Андрееску – Мэдисон Киз – 4:3(7-2)
 
Группа 4
Кики Бертенс – Анжелик Кербер – 3:0
Анжелик Кербер – Донна Векич*
Донна Векич – Эжени Бушар*
Кики Бертенс – Эжени Бушар*
 
*матчи, которые не состоялись по техническим причинам, перенесены на утро вторника и пройдут без трансляции, а их результаты игроки сообщат организаторам
 
Мужская сетка
 
Группа 1
Рафаэль Надаль – Денис Шаповалов – 4:3
Энди Маррей – Бенуа Пэр – 3:1
 
Группа 2
Диего Шварцман – Давид Феррер – 4:3
Диего Шварцман – Джон Изнер – 3:1

Группа 3
Стефанос Циципас – Фабио Фоньини – 3:0
Фабио Фоньини – Фрэнсис Тиафо – 4:3
Стефанос Циципас – Кеи Нисикори – 3:0
Кеи Нисикори – Фрэнсис Тиафо – 3:0
 
Группа 4
Давид Гоффен – Люка Пуй – 3:1
Александр Зверев – Люка Пуй – 3:1

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Источник — Большой теннис Украины

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