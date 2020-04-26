Алексей ДИТЯТЬЕВ: «В Польше все футболисты пройдут тест на коронавирус»

31-летний защитник «Краковии» рассказал о том, как в Польше готовятся к возобновлению сезона.

«На данный момент, если не ухудшится ситуация, принято решение возобновить чемпионат Польши 29 мая. 27 мая планируют провести кубковые игры. Сейчас пока мы еще работаем удаленно, по индивидуальной программе. Часть упражнений выполняем через программу Zoom.

Предварительно 4-5 мая можно будет проводить групповые тренировки, но не больше, чем по пять игроков. Еще через семь-десять дней будут возможны тренировки всей командой. Сказали, что перед этим все футболисты будут сдавать тесты на коронавирус, а потом еще раз будут тестировать игроков за день-два до начала чемпионата. Не дай бог, хотя бы у одного футболиста выявят вирус. Думаю, в таком случае с возобновлением чемпионата будут проблемы.

Играть в масках, как хотят в Германии? Это как? Такая перспектива вызывает только улыбку. Получается, дотронешься до игрока, сразу фол? А как спорить с арбитром, эмоции? Футбол тогда превратится в непонятно что.

Сейчас в Польше еще продолжается «масочный» режим, в магазинах надо пользоваться перчатками. Но ограничений по количеству людей в магазинах уже нет, на улицах достаточно людно, можно гулять в парках», - сказал Дитятьев.

Ранее сообщалось, что чемпионат Польши возобновится 29 мая.