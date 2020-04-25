ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Польши возобновится 29 мая

Ранее уже сообщалось о том, что чемпионат Польши по футболу может быть возобновлен уже в конце мая.
Теперь об этом официально сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр спорта страны Данута Дмовская во время совместной пресс-конференции.
Был разработан план по выходу польского футбола из карантина:
3-4 мая — тестирование всех игроков и сотрудников клубов на коронавирус
4 мая — начало тренировок в группах по несколько человек
10 мая — полноценные групповые тренировки
27-28 мая — тесты всех игроков, сотрудников и судей
29-31 мая — проведение матчей 27-го тура чемпионата (без зрителей)
18-19 июля — завершение чемпионата.
Изменения в этот план могут быть внесены лишь в том случае, если эпидемиологическая ситуация в Польше резко ухудшится.
Источник — Ekstraklasa
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