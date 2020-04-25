ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Польши возобновится 29 мая

Ранее уже сообщалось о том, что чемпионат Польши по футболу может быть возобновлен уже в конце мая.

Теперь об этом официально сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр спорта страны Данута Дмовская во время совместной пресс-конференции.

Был разработан план по выходу польского футбола из карантина:

3-4 мая — тестирование всех игроков и сотрудников клубов на коронавирус

4 мая — начало тренировок в группах по несколько человек

10 мая — полноценные групповые тренировки

27-28 мая — тесты всех игроков, сотрудников и судей

29-31 мая — проведение матчей 27-го тура чемпионата (без зрителей)

18-19 июля — завершение чемпионата.

Изменения в этот план могут быть внесены лишь в том случае, если эпидемиологическая ситуация в Польше резко ухудшится.