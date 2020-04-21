Сезон в Польше будет возобновлен в конце мая

Команды начнут тренироваться 10 мая

  • 21.04.2020 20:34
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Сезон в Польше будет возобновлен в конце мая

Президент Футбольного союза Польши Збигнев Бонек рассказал о том, когда будут возобновлены чемпионат и кубок страны:

«Сезон, хоть и почти наверняка без болельщиков, должен быть возобновлен 31 мая. У нас есть 40 дней, чтобы начать соревнования, и мы должны сделать все, чтобы они начались. У нас есть больше месяца на подготовку.

Примерно 10 мая, согласно протоколу, команды возобновят тренировки, а 27 мая пройдут перенесенные матчи Кубка Польши.

Спорт также является частью экономики, и мы должны сделать все возможное, чтобы этот вид спорта, вернулся как можно скорее. Нужно вновь начать играть, чтобы показать, что польский футбол жив».

Ранее сообщалось о том, что Польша продлила карантин до мая.

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