Сезон в Польше будет возобновлен в конце мая

Президент Футбольного союза Польши Збигнев Бонек рассказал о том, когда будут возобновлены чемпионат и кубок страны:

«Сезон, хоть и почти наверняка без болельщиков, должен быть возобновлен 31 мая. У нас есть 40 дней, чтобы начать соревнования, и мы должны сделать все, чтобы они начались. У нас есть больше месяца на подготовку.

Примерно 10 мая, согласно протоколу, команды возобновят тренировки, а 27 мая пройдут перенесенные матчи Кубка Польши.

Спорт также является частью экономики, и мы должны сделать все возможное, чтобы этот вид спорта, вернулся как можно скорее. Нужно вновь начать играть, чтобы показать, что польский футбол жив».

Ранее сообщалось о том, что Польша продлила карантин до мая.