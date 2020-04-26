Финалист Aus Open: «Не собираюсь отдавать деньги низкорейтинговым игрокам»

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал предложение, чтобы теннисисты поучаствовали в оказании финансовой поддержки низкорейтинговым игрокам.

«Лучше я сделаю свой денежный взнос в помощь тем людям и организациям, которые в этом действительно нуждаются, Я видел игроков, которые выступают в ITF-туре, которые не отдаются спорту на 100%. Многие из них ведут себя довольно непрофессионально.

Я не вижу причины, почему я должен давать им деньги. Нет ни одной такой профессии в мире, которая со старта гарантировала бы тебе, что ты будешь успешен и что у тебя будет большая прибыль. Никто из топ-игроков ничего не получил за просто так. Мы все пробивали себе путь, чтобы подняться в рейтинге», – сказал Тим.

Напомним, в это году Доминик Тим дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где со счета 2:1 по сетам проиграл Новаку Джоковичу.