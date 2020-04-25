АЗ не согласен с распределением путевок в еврокубки по итогам сезона

Клуб из Алкмара предлагал несколько альтернативных вариантов

  • 25.04.2020 13:41
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АЗ не согласен с распределением путевок в еврокубки по итогам сезона
© az.nl

Правительство Нидерландов запретило проведение массовых мероприятий до сентября, поэтому Королевский футбольный союз признал сезон 2019/20 несостоявшимся. Таким образом, чемпионство никто не получит, а еврокубковые места будут распределены по текущей турнирной таблице.

На момент приостановки сезона лидировал «Аякс», который как и АЗ набрал 56 очков, но опережал соперника по разнице мячей.

Таким образом, «Аякс» получил право начать выступление в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с раунда плей-офф квалификации, в то время как АЗ – со 2-го отборочного раунда.

В заявлении на своем официальном сайте клуб из Алкмара выразил несогласие с таким раскладом. Также недоволен «Утрехт», который не попал в еврокубки, хотя на момент остановки чемпионата шел на шестом месте и вышел в финал Кубка страны.

Глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко заявил, что чемпионат Нидерландов за два года потеряет более трехсот миллионов евро, а также предположил, что будут судебные иски.

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Источник — Sport.ua

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