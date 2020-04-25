Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В Нидерландах будут долгие судебные разбирательства»

Украинский эксперт высказался о досрочном завершении чемпионата

  • 25.04.2020 09:15
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В Нидерландах будут долгие судебные разбирательства»
© ТК Футбол. Евгений Левченко

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал решение Королевского футбольного союза Нидерландов завершить сезон без определения чемпионов.

- Решение приняли коллегиально в скайп-формате, было 70 человек - это представители федерации, футболисты и команды. Федерация приняла решение, что никто не вылетает и с первого дивизиона никто не повышается. Это была довольно странная скайп-конференция, потому что нам задавали вопросы - мы отвечали, но как игроки мы не имеем права решать судьбу коллег. Мы пытались выдержать нейтралитет. 

- Есть ли реакция от клубов? Особенно интересуют нас клубы, которые пострадали - это «Утрехт», идущий шестым, но имеет игру в запасе и финал Кубка, но в еврокубках не сыграет, и команды с первого дивизиона - «Графсхап» и «Камбур».
- Главный юрист «Утрехта» сразу написал огромное письмо, в котором он по полочкам разложил неправомерные действия федерации. Думаю, что нас ждут долгие судебные разбирательства. «Утрехт» будет отстаивать свою позицию. К нему присоединятся «Графсхап» и «Камбур».

АЗ также не рад этому сценарию, потому что у них 56 очков, как у «Аякс», и лишь восемь голов отделяют от чемпионства. Согласно регламенту, эти восемь голов играют ключевую роль. Ведь первое место даст прямую путевку в группу ЛЧ, а второе - отправиться в квалификацию.

- Почему в стране решились на такие жесткие меры?
- Местные мэры имеют колоссальное влияние на проведение соревнований. МЗО сказало, что карт-бланш на турниры не будут гарантированы, если вы не удерживаете дистанцию в полтора метра. Какие полтора метра дистанции в футболе?

Мэрами было принято очень важное решение. Две недели назад они заявили, что соревнования возобновляться не будут. Это сыграло свою роль.

Добавлю, что нидерландский чемпионат в течении двух лет потеряет более трехсот миллионов евро. Думаю, будут еще серьезные пертурбации.

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Источник — Футбол 1/2/3

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