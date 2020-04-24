Арсенал готов продать Обамеянга

Габонский форвард хочет много зарабатывать

  • 24.04.2020 17:15
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Арсенал готов продать Обамеянга
© talkSPORT. Пьер-Эмерик Обамеянг

Лондонский «Арсенал» летом рассмотрит предложения по нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Форвард зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю и рассчитывает значительно улучшить свои условия. «Арсенал» не хотел бы идти на подобные меры, так как клуб оказался не в самой лучшей финансовой ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 20 голов в 32 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что на Обамеянга претендуют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Daily Mail

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