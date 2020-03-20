Манчестер Юнайтед хочет купить Обамеянга

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить свой состав нападающим «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамейангом.
Английская пресса сообщает, что МЮ заплатит за габонца 50 млн фунтво.
Также на Обамеянга претендует «Барселона».
Контракт форварда с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.
В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 20 голов в 32 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
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Источник — The Sun
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