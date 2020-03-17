Арсенал требует у Барселоны 55 млн евро за Обамеянга

«Барселона» проявляет интерес к форварду «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Лондонский клуб требует за нападающего 55 млн евро.

При этом «Барселона» надеется снизить цену на игрока, и к этому есть сразу несколько предпосылок: согласие самого Обамеянга на переход в «Барселону», возможный невыход «Арсенала» в Лигу чемпионов нас следующий сезон, а также тот факт, что контракт Обамеянга с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 20 голов в 32 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.