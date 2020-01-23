Обамеянг согласился перейти в Барселону

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».
Руководство «сине-гранатовых» видит в 30-летнем игроке замену травмированному Луису Суаресу. Как сообщает El Mundo Deportivo, Обамеянг уже дал свое согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера.
Отметим, что в нынешнем сезоне Обамеянг провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил 14 мячей и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить форварда «Валенсии».
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Источник — El Mundo Deportivo
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