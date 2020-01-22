Барселона хочет купить форварда Валенсии

«Барселона» вскоре может усилиться нападающим «Валенсии» Родриго Морено.
Как сообщает Marca, каталонцы собираются подписать 28-летнего футболиста до конца января. В то же время, «Валенсия» не хочет отпускать своего футболиста менее чем за 60 млн евро. Каталонцы попытаются сбить цену.
В этом сезоне Родриго провел 29 матчей за «Валенсию», забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может купить Пьера-Эмерика Обамеянга.
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Источник — Marca
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