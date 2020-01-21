Обамеянг может перейти в Барселону

В габонском нападающем видят замену Луису Суаресу

  • 21.01.2020 18:09
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Обамеянг может перейти в Барселону
© talkSPORT. Пьер-Эмерик Обамеянг
Форвард лондонского «Арсенала» и национальной сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».
 
По данным источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 30-летнем игроке замену травмированному Луису Суаресу. 
 
В каталонском клубе понимают, что будет трудно убедить «Арсенал» расстаться с их главной звездой в середине сезона, но надеются, что смогут договориться.
 
Отметим, что в нынешнем сезоне Обамеянг провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил 14 мячей и сделал 2 ассиста.
 
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Источник — Mundo Deportivo

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