Обамеянг может перейти в Барселону

Форвард лондонского «Арсенала» и национальной сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».
По данным источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 30-летнем игроке замену травмированному Луису Суаресу.
В каталонском клубе понимают, что будет трудно убедить «Арсенал» расстаться с их главной звездой в середине сезона, но надеются, что смогут договориться.
Отметим, что в нынешнем сезоне Обамеянг провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил 14 мячей и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Холанд повторил невероятное достижение Обамеянга.
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Источник — Mundo Deportivo
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