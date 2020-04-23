Беги, Пьер, беги. Почему Обамеянгу пора прощаться с Арсеналом

Никакие пандемии и остановки лиг не мешают развиваться одним трансферным сагам и появляться другим. По информации британского ресурса Express, форвард «Арсенала» Пьер-Эмеррик Обамеянг подал официальный запрос на трансфер. Контракт нападающего с лондонским клубом действует до лета следующего года, и ближайшее лето может быть последней возможностью для «канониров» что-то заработать на игроке.

Первое, что хочется отметить по этому поводу: как же не везет «Арсеналу» с капитанами! Ван Перси, Фабрегас, Вермален, Галлас, теперь Обамеянг – все играли за «канониров» с перетянутым бицепсом и именно в статусе капитанов рвались в другие команды. Возникает вопрос, зачем вообще лондонцы отдают повязку главным звездам? Тот же «Ливерпуль» доверил ее Хендерсону, который, нет никаких сомнений, будет играть на «Энфилде» до тех пор, пока будет нужен клубу. Может, хотя бы после Обамеянга капитаном станет, например, Бернд Лено…

Именно эти мысли приходят в голову потому, что поведение игрока не удивляет совершенно. Все просто: Пьер-Эмеррик второй год подряд входит в топ лучших форвардов лиги, хотя играет за команду не уровня даже первой пятерки. Он стал лучшим бомбардиром АПЛ в прошлом сезоне, в текущем шел на втором месте после Варди – и даже за тринадцать матчей сезона-17/18 (габонец перешел в «Арсенал» зимой) положил десять голов. Он стабилен: еще в «Боруссии» Обамеянг стал лучшим бомбардиром Бундеслиги-16/17 с умопомрачительным 31 голом и вообще долгое время был единственным, кто оказывал конкуренцию Левандовски в борьбе за звание лучшего нападающего Германии.

К черту детали – сравним результативность габонца с признанными звездами футбола. За последние семь лет, начиная с момента перехода Обамеянга в «Боруссию», у него 147 голов в национальных чемпионатах. У Агуэро – 145, у Икарди – 132, у Кавани – 138, у Кейна – 136… И так далее, и тому подобное. Пьер-Эмеррик держит уровень суперстабильно, не вылетает на долго время и не злит болельщиков длительными незабивными сериями. О том, что у него немного не тот уровень партнеров, я даже не говорю: понятно, что с Силвой или Эриксеном в поддержке забивать несколько проще, чем с нынешним Озилом.

При этом Обамеянг – мягко говоря, не просто наконечник копья. В этом сезоне Премьер-лиги габонец играл на левом фланге атаки, на правом, в центре – и везде отличался забитыми голами! Львиную долю карьеры он отыграл в качестве центрального нападающего, но в этом сезоне его результативность выше в качестве вингера: если на острие он забил семь голов в четырнадцати матчах, то «слева» – семь в восьми, а «справа» – три в трех. Статус лидера кризисной команды позволил Пьеру-Эмеррику развить разноплановость,

Причины, почему такой форвард не оказался в топ-клубе раньше? Может, расизм? Нет, конечно – Обамеянг просто поздно раскрылся. Он представитель видной футбольной династии: его отец сыграл 80 матчей за сборную Габона, играл в Лиге 1 и устроился в «Милан» скаутом. Там, в одной команде с Кака, Роналдо и Индзаги, начал карьеру наш герой – но это ему скорее помешало, чем помогло.

Поскольку пробиться в основу команды Анчелотти было невозможно, габонец начал уходить в аренды. «Дижон» в Лиге 2, «Лилль», вылетевший с ним «Монако» – Пьер-Эмеррик пробовал свои силы во Франции, но никак не мог выйти на топ-уровень. Первой его командой стал «Сент-Этьен», с которым Обамеянг подписал полноценный контракт. К 22 годам у него были смешные шестнадцать голов на профессиональном уровне – что, конечно, поуменьшило количество потенциальных работодателей, при всех объективных сложностях футболиста на старте карьеры.



Интересно, что в одной команде с Эденом Азаром Обамеянг ранее уже играл – в «Лилле»

Сейчас Обамеянгу уже тридцать – возраст, в котором счет для нападающих начинает идти на месяцы. В его наградном листе только национальные кубки Германии и Франции, нынешний «Арсенал», очень мягко говоря, не в состоянии удовлетворить большие трофейные амбиции, и ближайшее лето может быть последней возможностью не только для клуба что-то серьезное заработать, но и для игрока – заполучить шансы что-то серьезное выиграть.

Яркий во всех отношениях футболист имеет испанские корни и с детства болеет за «Реал». Вопрос в том, нужен ли Обамеянг «бланкос»: команда за последние два года приобрела в нападение Азара, Йовича, Родриго и Винисиуса Жуниора, выложив за них больше двухсот миллионов евро. И все-таки мне кажется, что атака «Реала» сейчас слишком хрупка, чтобы отказываться от свободного топ-форварда на рынке. Йович пока совсем не радует, за Родриго и Винисиусом может быть будущее «бланкос», но им нужен стабильно результативный игрок здесь и сейчас.

Обамеянг болеет за «Реал», но гораздо нужнее «Барселоне», которая с чередой трансферных промахов доигралась до выходов в класико Мартина Брэйтуэйта. Суарес травмирован, но это полбеды – настоящая беда в том, что он на три года старше даже Обамеянга. Усман Дембеле травмирован постоянно, на Коутиньо команда, похоже, уже не рассчитывает – в общем, разноплановый форвард нужен каталонцам, как воздух. Интересна ситуация, если вокруг игрока круги наматывают представители обоих клубов. Какой из двух путей он выберет: более близкий сердцу или более правильный для карьеры?..

Обычно в подобных материалах принято обсуждать потенциальную сумму трансфера, но теперь уже пора вспоминать исключительность ситуации, в которой развивается трансферная сага имени Обамеянга. Каждый день карантина усугубляет кризис внутри клубов, причем степень глубины «заболевания» у разных коллективов становится разным – соответственно, условные 50 миллионов евро в июне могут означать совершенно не те деньги, что означают сейчас. Но, как бы то ни было: чтобы Стен Кренке не договорился с «Барсой» или «Реалом», нужно, чтобы испанцы были просто не заинтересованы в сделке.

Обамеянг вот уже почти десятилетие радует болельщиков своей игрой. Он доказал свою готовность забивать в разных лигах, в разных командах, под началом разных тренеров. Все моральные долги клубам давно покрыты – тот же «Арсенал» скорее сам ему задолжал хотя бы матчей в ЛЧ, не говоря о титулах. Пора бежать за трофеями, тем более что бегать Пьер умеет великолепно.