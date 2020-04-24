Горняк-Спорт сократил зарплаты на 50 процентов

В карантине клубам приходится ужиматься, пересматривать бюджеты, зарплатные ведомости. «Рух», «Волынь», «Балканы» и некоторые другие коллективы Первой лиги уже объявили о «новых» трудовых соглашениях.
Теперь же прибегнуть к непопулярным мерам решил «Горняк-Спорт». За март футболисты получили зарплату в полном объеме, а вот с апреля месяца их оклады будут урезаны на 50 процентов.
Напомним, что после осенней части нынешнего сезона клуб из Горишних Плавней занимает 9-е место в Первой лиге.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.