Горняк-Спорт сократил зарплаты на 50 процентов

Еще один клуб Первой лиги пересмотрел зарплатные ведомости

  • 24.04.2020 15:36
  • 251 просмотр
  • 1 комментарий
Горняк-Спорт сократил зарплаты на 50 процентов
© ФК Горняк-Спорт

В карантине клубам приходится ужиматься, пересматривать бюджеты, зарплатные ведомости. «Рух», «Волынь», «Балканы» и некоторые другие коллективы Первой лиги уже объявили о «новых» трудовых соглашениях.

Теперь же прибегнуть к непопулярным мерам решил «Горняк-Спорт». За март футболисты получили зарплату в полном объеме, а вот с апреля месяца их оклады будут урезаны на 50 процентов. 

Напомним, что после осенней части нынешнего сезона клуб из Горишних Плавней занимает 9-е место в Первой лиге.

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 24.04.2020 16:02
    0
    давно пора. У них был коммунизм в отдельно взятой отрасли
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 24.04.2020 16:02
    0
    давно пора. У них был коммунизм в отдельно взятой отрасли
    Ссылка
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