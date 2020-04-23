Металлист 1925: жизнь без футбола и с надеждой на будущее

Вот уже начался второй месяц, как харьковская команда «Металлист 1925» находится вне футбола, на вынужденном карантине. Как и чем живет клуб в эти непростые дни? Весь персонал клуба, все игроки и тренеры находятся сейчас дома и выполняют рекомендации клубных врачей. Перед тем, как рассказать о сегодняшних днях, хотел бы напомнить о том, как команда готовилась к возобновлению сезона. Все три сбора в это зимнее межсезонье молодой харьковский клуб провёл в родном Харькове. Вначале планировалось третий заключительный сбор провести в Турции, но разбушевавшийся в Китае, а потом и по миру короновирус вмешался в планы команды. Руководство клуба приняло решение не рисковать здоровьем игроков и тренеров и готовиться на УТЦ в поселке Высоком под Харьковом.

Команда провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед, один матч завершила вничью и одну игру проиграла, разница мячей 27:9. Соперниками выступили 4 аматорских клуба, один клуб из второй лиги и 3 – из первой лиги.

Тренерский штаб задействовал в этих играх 23 игроков основного состав, 2 игроков из команды «Металлист 1925 Юниор», а также были задействованы игроки, приехавшие на просмотр. После всех просмотров был подписан Максим Банасевич, который до этого играл за львовский «Рух», а также нападающий Роберт Гегедош, выступавший за «Минай». Третий новичок, который пополнил ряды харьковской команды, Сергей Ченбай был подписан ещё до начала зимних сборов. Ченбай по амплуа защитник, но может сыграть и в полузащите, выступал в первой части сезона за «Кремень» из Кременчуга.

На этих трёх сборах за харьковскую команду отличились забитыми голами 12 футболистов. Лучшие бомбардиры – Максим Ермоленко и Владислав Дмитренко, на счету которых по 4 забитых мяча.

На все товарищеские матчи допускали болельщиков. И на тех поединках, что проводились в Харькове, всегда присутствовало около сотни болельщиков, и даже в Полтаве было два десятка фанов харьковской команды. Те, кто был на этих матчах, отмечают, что команда радует своей игрой, чувствуется, что тренерский штаб прививает команде игру в комбинационный футбол и атаки идут как с флангов, так и по центру, с хорошим передвижением футболистов по полю. Собственно, схема 4-1-4-1, которая остаётся основной для главного тренера харьковчан Андрея Демченко, как раз рассчитана на доминирование и быструю, техничную игру. Выделяются уверенной игрой и хорошим взаимодействием с партнёрами – Кольцов, Цвиренко, Дмитренко, Ямполь, Чидера Аних, Жук, Романов и Дерек. Неплохо выглядят и остальные игроки. Наконец-то, свои бомбардирские качества стал показывать Максим Ермоленко. Очень радует выздоровление Османа после травмы, он, конечно, пока после полугодичного отсутствия не часто выходил на поле, но в тех матчах, где играл, показал хороший футбол. Думается, приобретения в лице левого вингера Банасевича, универсала Ченбая и яркого атакующего центрального нападающего Гегедоша, входящего в топ-5 бомбардиров Первой лиги, усилят команду во второй части сезона. В общем, харьковские болельщики ждут возобновления чемпионата с большим оптимизмом. А пока игроки и тренеры находятся в карантине.

Но карантин – не означает полную изоляция в плане общения. Пресс-служба клуба общается по телефону с игроками и тренерами, которые рассказывают, чем занимаются в условиях самоизоляции и отсутствия футбола в их жизни. После этого интервью публикуются на официальном сайте. Поспелову и Ямполю, кстати, болельщики имели возможность задать свои вопросы посредством их размещения в соцсетях. Поклонники команды «Металлиста 1925» на официальном сайте и в официальных группах клуба в соцсетях узнали, какие фильмы смотрят игроки и тренеры, какие читают книги, что им готовят их любимые «вторые половинки», как поддерживают свою физическую форму. Кстати, насчёт «вторых половинок» пресс-служба клуба устроила блиц-опрос любимых девушек и жён игроков и тренеров команды. Задаются вопросы об их истории знакомства со своими избранниками, трудно ли быть девушкой и женой футболиста, как они проводили раньше до карантина свободное время со своими любимыми, как проводят его сейчас, какие хобби есть у футболистов. Все ответы публикуются на официальном сайте под рубрикой «Love Story».Благодаря этому поклонники команды узнают, чем кроме футбола интересуются игроки и тренеры, какова их жизнь вне футбольного поля.

Чтобы совсем не оставаться без футбола интересную инициативу проявила группа поклонников команды из «Клуба болельщиков» во главе с одним из соучредителей клуба Андреем Парнюком. Они каждый выходной при содействии пресс-службы клуба организуют компьютерный матч «Металлиста 1925» против соперников, запланированных согласно Официальному календарю ПФЛ. Этот матч транслируется на клубном ютубканале «Металлиста 1925» и его комментирует известный журналист Павел Посохов. За харьковскую команду в виртуальном матче играют футболисты из нынешнего состава, а тактику на игру выбирает главный тренер. В прошедшие выходные был проведён уже пятый матч в рамках компьютерного моделирования с помощью футбольного симулятора «FIFA-19». А ещё в ближайший выходной официальный сайт «Металлиста 1925» приглашает всех желающих принять участие в интересной викторине на тему мирового, украинского и харьковского футбола. Участие в викторине, кроме болельщиков, будут принимать игроки, руководство и учредители клуба. Вот правила и условия участия в этом интересном Online Quiz от ФК Металлист 1925

Одним словом, вот так обстоят дела в команде «Металлист 1925», где все выполняют рекомендации медиков по самоизоляции, где все надеются на то, что футбол в скором времени вернется в Украину. Главное, пройти этот трудный период в жизни без проблем со здоровьем. Как говорил один известный киногерой одного известного фильма снятого украинским режиссером «Будем жить!». На днях клуб опубликовал на официальном сайте Согласно требованиям Регламента Украинской ассоциации футбола по аттестации футбольных клубов Премьер-Лиги финансовую информацию за 2019 год. В отличие от некоторых других клубов, также проходящих аттестацию, у харьковчан указаны реальные цифры. Кстати, болельщики команды на своём неофициальном сайте высказали возмущения по этому поводу.

У клуба с финансированием всё было в порядке в прошедшем году, и сейчас сотрудники и футболисты не сидят дома в условиях карантина без зарплаты. Болельщики, несмотря на нынешние трудные времена в украинском и мировом футболе, верят в светлое будущее своей команды и с нетерпением ждут матчей любимой команды.