Динамо-Брест может лишить Хачериди половины зарплаты из-за скандала

Украинский защитник может понести серьезные финансовые санкции

  • 22.04.2020 23:36
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Динамо-Брест может лишить Хачериди половины зарплаты из-за скандала
© ФК Динамо-Брест. Евгений Хачериди

Руководство белорусского «Динамо-Брест» может оштрафовать украинского защитника Евгения Хачериди на приличную сумму за неадекватное поведение в матче 5 тура чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).

По информации источника, бывший защитник сборной Украины может лишиться половины зарплаты, которая составляет 20 тысяч долларов в месяц. 

Дополнительно 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков. В общем, экс-защитник киевского «Динамо» может получить чуть меньше полумиллиона долларов в год.

Напомним, за 5 минут до конца матча с «Витебском» украинец не сдержал нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. После удаления Евгений был в ярости, ведь команда из-за него проиграла. Украинец в подтрибунном помещении после финального свистка пытался избить рефери.

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Источник — Футбол 24

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