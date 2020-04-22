Динамо-Брест может лишить Хачериди половины зарплаты из-за скандала

Руководство белорусского «Динамо-Брест» может оштрафовать украинского защитника Евгения Хачериди на приличную сумму за неадекватное поведение в матче 5 тура чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).
По информации источника, бывший защитник сборной Украины может лишиться половины зарплаты, которая составляет 20 тысяч долларов в месяц.
Дополнительно 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков. В общем, экс-защитник киевского «Динамо» может получить чуть меньше полумиллиона долларов в год.
Напомним, за 5 минут до конца матча с «Витебском» украинец не сдержал нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. После удаления Евгений был в ярости, ведь команда из-за него проиграла. Украинец в подтрибунном помещении после финального свистка пытался избить рефери.
Источник — Футбол 24
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