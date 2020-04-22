Александр ШЕВЧЕНКО: «Прошу УПЛ перенести выборы в связи с карантином»

Претендент на пост президента УПЛ Александр Шевченко, глава Львовской ассоциации футбола, попросил перенести выборы главы организации из-за карантина. Он надеется, что это позволит его конкурентам успеть подать свои заявки.

«Сегодня Кабмин продлил срок карантина в стране. Я хочу официально попросить руководство УПЛ перенести выборы президента. В первую очередь, в связи с карантином.

Кроме того, это единственный законный путь, чтобы заявки смогли подать люди, которые не успели до 17 апреля. Чтобы они не подавали их задним числом. И я не хотел бы быть единственным кандидатом. Выборы должны пройти в честной борьбе. Клубы примут решение, кто им наиболее подходит в качестве руководителя УПЛ.

Программа у меня есть. Ближе к дате выборов я начну озвучивать свои отрывки из программы и главные идеи. Главное в футболе для меня – это честность и открытость. Надо сделать тот продукт, который будет интересен, за который будут платить деньги».

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что заявка львовских «Карпат» о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента лиги не будет принята, поскольку нарушены сроки ее подачи. В положенный срок была подана только одна заявка, от Александра Шевченко.

Выборы Президента УПЛ, скорее всего, будут перенесены на середину мая. Тогда Смалийчук сможет подать новую заявку.