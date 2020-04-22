Президент Брешии запретил Балотелли общаться со звездой порноиндустрии

Форвард «Брешии» Марио Балотелли во время карантина решил запустить в своем Истаграме шоу, в котором он будет общаться в прямом эфире со знаменитыми людьми из разных сфер.
Гостем одного из выпусков шоу должен был стать известный порноактер и режиссер Рокки Сиффреди.
Однако такая идея скандального форварда не понравилась президенту «Брешии» Массимо Челлино. Он запретил Балотелли общаться с Сиффреди в прямом эфире и пригрозил игроку санкциями, если выпуск шоу все же состоится.
Ранее сообщалось о том, что Балотелли может перейти в «Галатасарай».
Источник — Corriere dello Sport
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