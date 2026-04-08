Итальянский тренер: «С Луческу я понял, как нужно тренировать»

Итальянский тренер Аделио Моро, который был помощником Мирчи Луческу – в «Брешии», а потом в «Реджане», поделился воспоминаниями о совместной работе.

– Мне повезло, и я имел привилегию его знать – как человека и как тренера, – рассказывает Моро. – Он оставил мне много вещей, много игровых концепций. Уже в 90-х он был впереди многих тренеров. Не случайно затем стал одним из самых успешных тренеров. Он был учителем футбола, любил работать с парнями 18-19 лет и помогать им расти. Я только что закончил играть в футбол и получил тренерскую лицензию первой категории, и после опыта в «Лодиджани» президент «Брешии» Кориони, которого я знал, спросил, хочу ли я попробовать работать рядом с великим тренером. Я хотел провести только год, но на самом деле с Луческу возникла большая дружба, он стал для меня старшим братом. В футболе были лишь два человека, к которым я действительно привязался: Джачинто Факкетти и Мирча Луческу. Я думал, что знаю все о футболе, а с ним понял, как нужно тренировать. Кориони знал его еще со времен, когда тот тренировал «Динамо», и влюбился в стиль его игры. Он был замечательным человеком, очень умным, говорил на пяти языках. Он одним из первых внедрил в работе матч-анализ вместе с Адриано Баккони. И это были времена, когда не было современных технологий.

– Какой игрок был для него любимым в Италии?

– На мой взгляд, Пирло: тогда ему было пятнадцать лет, и Луческу всегда за ним присматривал. Помню, он отправлял меня смотреть матчи юношеской команды, а я докладывал о самых интересных игроках. Когда он увидел Пирло вживую, сразу взял его в первую команду и воспитывал. Научил всем игровым концепциям. Он растил его, чтобы Пирло стал великим игроком.