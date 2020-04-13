Галатасарай предложил контракт Балотелли

Ранее уже сообщалось о том, что «Галатасарай» проявляет интерес к Марио Балотелли, и форвард «Брешии» не против перейти в турецкий клуб.
Теперь же стало известно, что «Галатасарай» начал предпринимать конкретные шаги к подписанию скандального нападающего. Турецкий клуб предложил Балотелли 2-летний контракт с опцией продления еще на год.
Цвета «Брешии» Балотелли защищает с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел в составе команды 19 матчей в Серии А и забил 5 голов.
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Источник — Football-Italia
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