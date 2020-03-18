Балотелли готов перейти в Галатасарай

Форвард итальянской «Брешии» Марио Балотелли не против сменить клубную прописку.
29-летний нападающий имеет конкретное предложение от «Галатасарая». Он не против перебраться в турецкий чемпионат.
Балотелли не устраивает положении дел в «Брешии», так как клуб находится в нижней части Серии А.
Отметим, что в этом сезоне чемпионата Италии форвард провел 19 матчей, забив в них пять мячей.
Напомним, Серия А из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 3-го апреля.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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