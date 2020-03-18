Балотелли готов перейти в Галатасарай

Форвард итальянской «Брешии» Марио Балотелли не против сменить клубную прописку.

29-летний нападающий имеет конкретное предложение от «Галатасарая». Он не против перебраться в турецкий чемпионат.

Балотелли не устраивает положении дел в «Брешии», так как клуб находится в нижней части Серии А.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Италии форвард провел 19 матчей, забив в них пять мячей.

Напомним, Серия А из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 3-го апреля.