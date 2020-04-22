УЕФА уже не планирует воевать с федерациями, завершившими сезон досрочно

Руководство УЕФА сменило свою жесткую позицию в отношении национальных федераций, которые собираются завершить свой футбольный сезон досрочно. К абсолютному окончанию сезона без доигрывания очень близки Бельгия, Нидерланды и Шотландия.

Если ранее президент УЕФА Александер Чеферин воинственно угрожал, что Бельгия рискует не попасть в еврокубки следующего сезона, то теперь риторика сменилась на более мягкую.

Так, в пресс-релизе УЕФА по итогам вчерашней видеоконференции с представителями 55 стран-членов уже допускаются особые случаи:

«УЕФА настоятельно рекомендует завершить внутренние соревнования в топ-дивизионах и национальные кубки. Но могут быть некоторые исключительные случаи. Имея это в виду, УЕФА в настоящее время разрабатывает некоторые руководства и принципы, касающиеся участия в европейским клубных соревнованиях, чтобы помочь своим ассоциациям-членам в случае отмены лиги или кубка».

Таким образом, УЕФА уже говорит про исключительные случаи. Пока нет пояснений, в чем заключается «исключительность» одних случаев по сравнению с другими, но речь явно идет про возможность отмены национальных чемпионатов.

На конференции было подано предложение изучить план B, при котором представительство в еврокубках 2020/21 будет определяться по текущему клубному рейтингу УЕФА. Что касается Украины, то при таких раскладах «Шахтер» сможет принять участие в групповом раунде Лиги чемпионов, а «Динамо» будет проходить сквозь сито квалификации.