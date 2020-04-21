Барселона может сократить зарплаты игрокам на весь следующий сезон

Ранее игроки «Барселоны» уже отказались от 70% своей зарплаты на период карантина.
Однако этого может оказаться недостаточно для того, чтобы клуб справился с последствиями кризиса. В «Барселоне» подсчитали, что из-за коронавируса клуб может потерять примерно 200 миллионов евро.
Существует высокая вероятность того, что «Барселона» попросит игроков клуба отказаться от части зарплаты и на весь следующий сезон.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продаст права на название стадиона на следующий сезон. При этом прогнозируется, что зрители вернутся на трибуны лишь в феврале 2021 года.
Источник — ESPN
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