Барселона может сократить зарплаты игрокам на весь следующий сезон

Клуб борется с кризисом всеми возможными способами

  • 21.04.2020 22:44
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Барселона может сократить зарплаты игрокам на весь следующий сезон
© ФК Барселона. Лионель Месси

Ранее игроки «Барселоны» уже отказались от 70% своей зарплаты на период карантина.

Однако этого может оказаться недостаточно для того, чтобы клуб справился с последствиями кризиса. В «Барселоне» подсчитали, что из-за коронавируса клуб может потерять примерно 200 миллионов евро.

Существует высокая вероятность того, что «Барселона» попросит игроков клуба отказаться от части зарплаты и на весь следующий сезон.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продаст права на название стадиона на следующий сезон. При этом прогнозируется, что зрители вернутся на трибуны лишь в феврале 2021 года.

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Источник — ESPN

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