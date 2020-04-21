Барселона впервые в истории продаст титульные права на Камп Ноу

Каталонская «Барселона» объявила о намерении продать титульные права на стадион «Камп Ноу». Решение было принято советом директоров испанского клуба.

Все вырученные средства пойдут на финансирование исследовательских проектов в Каталонии и во всем остальном мире, участвующих в борьбе с воздействием COVID-19.

В ближайшее время «Барселона» начнет поиск спонсора, который пожелает приобрести право собственности на домашнюю арену клуба на следующий сезон.

Отметим, что стадион впервые со дня основания в 1957 году может сменить название.

Добавим, что «Камп Ноу» – крупнейший стадион в Европе, вместимостью 99 354 зрителя.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не ждет болельщиков на стадионе раньше февраля 2021 года.