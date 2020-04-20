Барселона не ждет болельщиков на стадионе раньше февраля

Испанские СМИ сообщают, что руководство «Барселоны» составляет планы и подсчитывает вероятные убытки от пандемии коронавируса.
Одним из главных негативных факторов в случае возвращения футбола станут пустые трибуны. В клубе не ждут, что в Испании будут разрешены матчи с болельщиками на стадионе до февраля 2021 года.
А если разрешат, то посещаемость все равно будет небольшой, так как люди будут бояться массовых собраний.
Кроме того, в клубе считают, что при оптимистичном сценарии сезон Ла Лиги удастся возобновить в июле, а новый чемпионат начнется в конце сентября.
Источник — As.com
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