Барселона не ждет болельщиков на стадионе раньше февраля

Клуб подсчитывает убытки

  • 20.04.2020 15:33
  • 733 просмотра
  • 1 комментарий
Барселона не ждет болельщиков на стадионе раньше февраля
© PA

Испанские СМИ сообщают, что руководство «Барселоны» составляет планы и подсчитывает вероятные убытки от пандемии коронавируса.

Одним из главных негативных факторов в случае возвращения футбола станут пустые трибуны. В клубе не ждут, что в Испании будут разрешены матчи с болельщиками на стадионе до февраля 2021 года.

А если разрешат, то посещаемость все равно будет небольшой, так как люди будут бояться массовых собраний.

Кроме того, в клубе считают, что при оптимистичном сценарии сезон Ла Лиги удастся возобновить в июле, а новый чемпионат начнется в конце сентября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — As.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности