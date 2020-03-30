Игроки Барселоны согласились на снижение зарплаты на 70%

Об этом сообщил лидер команды Лионель Месси

  • 30.03.2020 15:28
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  • 2 комментария
Игроки Барселоны согласились на снижение зарплаты на 70%
© ФК Барселона. Лионель Месси

Ранее сообщалось о том, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «Барселона» может потерять как минимум 140 миллионов евро.

Теперь же лидер «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что игроки команды согласились на снижение зарплаты на 70% на период кризиса, чтобы помочь команде справиться с финансовыми трудностями.

Кроме того, игроки будут делать взносы для того, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты.

«Многое было написано и сказано о «Барселоне» в отношении вопроса о зарплатах игроков в этот непростой период. Мы бы хотели прояснить, что всегда хотели снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что мы полностью понимаем, что эта ситуация выходит за рамки.

Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом. Много раз мы даже делали это по своей собственной инициативе, в других случаях мы считали это необходимым или важным.

По этой причине нас не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался поставить нас под увеличительное стекло и пытался усилить давление, чтобы подтолкнуть нас к тому, что мы всегда знали, что сделаем.

На самом деле, соглашение было отложено на несколько дней, только потому, что мы искали формулу, чтобы помочь клубу, а также его сотрудникам в эти трудные времена.

Пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты.

Если мы до сих пор не говорили об этом, то только потому, что приоритетом для нас был поиск реальных решений, которые помогли бы клубу, а также тем, кто больше всего пострадал от этой ситуации», - сообщил Месси.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 30.03.2020 16:11
    -1
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    Barsa2019
      Barsa2019, 30.03.2020 15:48
    -4
    Да там денег столько у игроков Барсы за душой, что и без зарплаты 100% их правнуки могут себе позволить не работать
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