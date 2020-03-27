Барселона потеряет минимум €140 миллионов из-за кризиса

В каталонском клубе готовятся к тяжелым временам

  • 27.03.2020 17:07
  • 265 просмотров
  • 5 комментариев
Барселона потеряет минимум €140 миллионов из-за кризиса
© ФК Барселона. Лионель Месси

В каталонской «Барселоне» ждут, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, крайне негативно скажется на финансовом состоянии клуба.

По предварительным оценкам, «Барселона» потеряет как минимум €140 миллионов.

Ранее сообщалось, что клуб в одностороннем порядке урезал зарплату игрокам и сотрудникам.

По состоянию на 27-е марта, в Испании выявлено более 64-х тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 5 тысяч пациентов скончались.

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Источник — El Pais

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2020 18:28
    0
    OKs100, 27.03.2020 18:09
    Многие просто завершат карьеру не желая играть за жалкие 2-3 миллиона долларов в год.
    Супер.
    Пускай они ногтя не стоят как правило.
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 27.03.2020 18:09
    0
    Trasher311987, 27.03.2020 17:32
    Отлично.
    И станет футбол как и раньше.
    Настоящий без пафоса.
    Урааа
    Многие просто завершат карьеру не желая играть за жалкие 2-3 миллиона долларов в год.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 27.03.2020 17:57
    0
    У Барселоны до коронакризиса было 800 млн долгов. Когда я написал с неделю назад, что футболистов не спросят и понизят зарплату - какие-то экономисты накидали минусов))
    Ссылка
    JV
      JV, 27.03.2020 17:41
    -1
    Ой каких-то пол неймара
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2020 17:32
    0
    Отлично.
    И станет футбол как и раньше.
    Настоящий без пафоса.
    Урааа
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2020 18:28
    0
    OKs100, 27.03.2020 18:09
    Многие просто завершат карьеру не желая играть за жалкие 2-3 миллиона долларов в год.
    Супер.
    Пускай они ногтя не стоят как правило.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.03.2020 18:09
    0
    Trasher311987, 27.03.2020 17:32
    Отлично.
    И станет футбол как и раньше.
    Настоящий без пафоса.
    Урааа
    Многие просто завершат карьеру не желая играть за жалкие 2-3 миллиона долларов в год.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 27.03.2020 17:57
    0
    У Барселоны до коронакризиса было 800 млн долгов. Когда я написал с неделю назад, что футболистов не спросят и понизят зарплату - какие-то экономисты накидали минусов))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2020 17:32
    0
    Отлично.
    И станет футбол как и раньше.
    Настоящий без пафоса.
    Урааа
    Ссылка
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