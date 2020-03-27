Барселона потеряет минимум €140 миллионов из-за кризиса

В каталонской «Барселоне» ждут, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, крайне негативно скажется на финансовом состоянии клуба.
По предварительным оценкам, «Барселона» потеряет как минимум €140 миллионов.
Ранее сообщалось, что клуб в одностороннем порядке урезал зарплату игрокам и сотрудникам.
По состоянию на 27-е марта, в Испании выявлено более 64-х тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 5 тысяч пациентов скончались.
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Источник — El Pais
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Пускай они ногтя не стоят как правило.
И станет футбол как и раньше.
Настоящий без пафоса.
Урааа
И станет футбол как и раньше.
Настоящий без пафоса.
Урааа
Пускай они ногтя не стоят как правило.
И станет футбол как и раньше.
Настоящий без пафоса.
Урааа
И станет футбол как и раньше.
Настоящий без пафоса.
Урааа
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