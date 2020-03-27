Барселона в одностороннем порядке сократила футболистам зарплату

Клуб имеет право на такие действия

  • 27.03.2020 09:05
  • 1074 просмотра
  • 2 комментария
Барселона в одностороннем порядке сократила футболистам зарплату
© marca.com

«Барселона» на официальном сайте объявила о том, что пользуется нормами закона о чрезвычайной ситуации в стране и сокращает всему персоналу, а также игрокам первой команды зарплату.

Ранее сообщалось, что клуб вел с футболистами (а также баскетбольной, гандбольной и другим спортивными командами «Барселоны») переговоры об уменьшении зарплат, но договориться не удалось.

В такой ситуации руководство сократило зарплаты в одностороннем порядке. Ожидается, что сокращение на время до завершения чрезвычайной ситуации составит до 70%.

Ситуация связана с пандемией коронавируса в мире. Испания на этот момент одна из самых пострадавших в мире стран.

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Источник — As.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex K
      Alex K, 27.03.2020 09:45
    0
    euro2012_za_2012euro, 27.03.2020 09:15
    Правильное решение!
    Тебе то чем оно правильное? Чужие деньги считаешь Правильно или нет - это уже решать тем, кто этими деньгами распоряжается.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.03.2020 09:15
    +4
    Правильное решение!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.03.2020 09:15
    +4
    Правильное решение!
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 27.03.2020 09:45
    0
    euro2012_za_2012euro, 27.03.2020 09:15
    Правильное решение!
    Тебе то чем оно правильное? Чужие деньги считаешь Правильно или нет - это уже решать тем, кто этими деньгами распоряжается.
    Ссылка
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