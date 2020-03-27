Барселона в одностороннем порядке сократила футболистам зарплату

«Барселона» на официальном сайте объявила о том, что пользуется нормами закона о чрезвычайной ситуации в стране и сокращает всему персоналу, а также игрокам первой команды зарплату.

Ранее сообщалось, что клуб вел с футболистами (а также баскетбольной, гандбольной и другим спортивными командами «Барселоны») переговоры об уменьшении зарплат, но договориться не удалось.

В такой ситуации руководство сократило зарплаты в одностороннем порядке. Ожидается, что сокращение на время до завершения чрезвычайной ситуации составит до 70%.

Ситуация связана с пандемией коронавируса в мире. Испания на этот момент одна из самых пострадавших в мире стран.