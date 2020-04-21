ВИДЕО. Дуглас Коста сделал забег против карта

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста решил продемонстрировать свою скорость.
Бразильский футболист устроил соревнование со своей девушкой Натальей Феликс, которая управляла картом.
После забега Коста бросил вызов пилоту Формулы-1 Шарлю Леклеру, заявив, что он следующий.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен подписать Дугласа Косту.
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Источник — Sport.ua
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