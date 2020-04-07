Манчестер Сити намерен подписать Дугласа Косту

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Как сообщает итальянская пресса, в услугах бразильца заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Напомним, что Пеп и Коста работали вместе в «Баварии».
Сам игрок уже изъявил желание покинуть Турин.
В этом сезоне Дуглас Коста сыграл 18 матчей за «Ювентус», забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» собирается подписать Гарри Кейна.
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Источник — Football-Italia
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