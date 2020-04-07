Манчестер Сити намерен подписать Дугласа Косту

Хавбек «Ювентуса» может продолжить карьеру в Англии

  • 07.04.2020 14:53
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Манчестер Сити намерен подписать Дугласа Косту
© Bayern Strikes. Дуглас Коста

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как сообщает итальянская пресса, в услугах бразильца заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Напомним, что Пеп и Коста работали вместе в «Баварии».

Сам игрок уже изъявил желание покинуть Турин. 

В этом сезоне Дуглас Коста сыграл 18 матчей за «Ювентус», забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» собирается подписать Гарри Кейна.

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Источник — Football-Italia

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