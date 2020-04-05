Манчестер Сити и Реал хотят купить Кейна

«Манчестер Сити» и «Реал» поборются за форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Как отмечает английская пресса, за своего футболиста лондонцы хотят заполучить около 150 млн фунтов. Но такая сумма отпугивает покупателей.
В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Кейна хочет купить «Манчестер Юнайтед».
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Источник — Daily Express
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