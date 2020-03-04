Кейн может перейти в Манчестер Юнайтед

Английский форвард «Тоттенхэма» не хочет ждать перестройки команды

  • 04.03.2020 18:34
  • 523 просмотра
  • 1 комментарий
Кейн может перейти в Манчестер Юнайтед
© Premier League. Гарри Кейн

26-летний форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Футболист не хочет ждать, пока «шпоры» проведут серьезную перестройку команды. Будущим летом клуб планирует заменить нескольких ключевых игроков.

В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Гарри со «шпорами» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €150 миллионов.

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.03.2020 18:48
    0
    И Почеттино тоже в МЮ,тогда класс.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.03.2020 18:48
    0
    И Почеттино тоже в МЮ,тогда класс.
    Ссылка
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