Кейн может перейти в Манчестер Юнайтед

26-летний форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Футболист не хочет ждать, пока «шпоры» проведут серьезную перестройку команды. Будущим летом клуб планирует заменить нескольких ключевых игроков.

В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Гарри со «шпорами» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €150 миллионов.