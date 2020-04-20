Евгений ХАЧЕРИДИ: «Такое больше не повторится»

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди - о матче в Витебске, удалении и инциденте в подтрибунном помещении стадиона.



«Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря.



Конечно, это вызвало определенные эмоции не только у меня, но и у всей нашей команды. Но мы не будем обсуждать вопросы, связанные с судейством. На это есть компетентные органы Белорусской федерации футбола. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня.



В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече.



Виной всему мой характер и чувство повышенной справедливости. Футбол – это моя жизнь. Когда я сталкиваюсь с несправедливостью в обычной жизни, я умею сдерживать эмоции. Но на футбольном поле не всегда могу совладать с собой. Перерыв игровой практики дал о себе знать. В то же время осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Беларуси буду максимально сдержанным - такое больше не повторится», – сказал Хачериди.

Напомним, после матча пятого тура Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) возник конфликт между представителями команды гостей и бригадой арбитров. Защитник «динамовцев» Хачериди попытался ударить главного арбитра встречи Чистова в подтрибунном помещении.

Поначалу сообщалось, что брестское «Динамо» после данного инцидента разорвет контракт с украинцем, но позже эта информация была опровергнута.