Евгений ХАЧЕРИДИ: «Такое больше не повторится»

Украинский легионер брестского «Динамо» попросил прощения у игрока «Витебска» и арбитра

  • 20.04.2020 20:34
  • 966 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Такое больше не повторится»
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди - о матче в Витебске, удалении и инциденте в подтрибунном помещении стадиона.
 
«Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря.
 
Конечно, это вызвало определенные эмоции не только у меня, но и у всей нашей команды. Но мы не будем обсуждать вопросы, связанные с судейством. На это есть компетентные органы Белорусской федерации футбола. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня.
 
В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече.
 
Виной всему мой характер и чувство повышенной справедливости. Футбол – это моя жизнь. Когда я сталкиваюсь с несправедливостью в обычной жизни, я умею сдерживать эмоции. Но на футбольном поле не всегда могу совладать с собой. Перерыв игровой практики дал о себе знать. В то же время осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Беларуси буду максимально сдержанным - такое больше не повторится», – сказал Хачериди.

Напомним, после матча пятого тура Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) возник конфликт между представителями команды гостей и бригадой арбитров. Защитник «динамовцев» Хачериди попытался ударить главного арбитра встречи Чистова в подтрибунном помещении. 

Поначалу сообщалось, что брестское «Динамо» после данного инцидента разорвет контракт с украинцем, но позже эта информация была опровергнута.

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Источник — ФК Динамо-Брест

(2 голоса)

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Комментарии
    Michael
      Michael, 20.04.2020 21:20
    0
    Я больше не буду! Ааааа! Олень.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 20.04.2020 21:01
    +1
    Украинская народная мудрость гласит: "Зарікалась свиня гівна не їсти". Лучше и не скажешь...
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 20.04.2020 21:01
    +1
    Украинская народная мудрость гласит: "Зарікалась свиня гівна не їсти". Лучше и не скажешь...
    Ссылка
    Michael
      Michael, 20.04.2020 21:20
    0
    Я больше не буду! Ааааа! Олень.
    Ссылка
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