Хачериди рассказал свою версию того, что случилось в матче с Витебском

Украинский легионер утверждает, что его оболгали

  • 20.04.2020 19:40
  • 1029 просмотров
  • 1 комментарий
Хачериди рассказал свою версию того, что случилось в матче с Витебском
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди уверяет, что не угрожал арбитру скандального матча пятого тура чемпионата Беларуси против «Витебска» (0:1)
 
«Что касается моего удаления, то когда увидел красную карточку и еще пенальти, был в недоумении. Эпизод был доигран, мяч в руках у вратаря, за что пенальти? 
 
Да, я зацепил игрока, но это было уже после того, как момент был доигран. Все. Игрок «Витебска» схватился за живот и упал. Пытался спросить судью, как он может объяснить случившееся, он только бубнел что-то себе под нос.
 
Угрозы судье в подтрибунном помещении? Такого не было. Были слова, эмоции, но никаких угроз не было», – сказал Хачериди.

Напомним, после матча пятого тура Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) возник конфликт между представителями команды гостей и бригадой арбитров. Защитник «динамовцев» Хачериди попытался ударить главного арбитра встречи Чистова в подтрибунном помещении. 

Поначалу сообщалось, что брестское «Динамо» после данного инцидента разорвет контракт с украинцем, но позже эта информация была опровергнута.

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Источник — Metaratings.by

(1 голос)

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Комментарии
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 20.04.2020 20:16
    0
    Про красную можно спорить долго, но вероятно она всё же была. А вот пенальти - это действительно какой-то нонсенс.
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    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 20.04.2020 20:16
    0
    Про красную можно спорить долго, но вероятно она всё же была. А вот пенальти - это действительно какой-то нонсенс.
    Ссылка
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