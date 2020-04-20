Хачериди рассказал свою версию того, что случилось в матче с Витебском

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди уверяет, что не угрожал арбитру скандального матча пятого тура чемпионата Беларуси против «Витебска» (0:1).



«Что касается моего удаления, то когда увидел красную карточку и еще пенальти, был в недоумении. Эпизод был доигран, мяч в руках у вратаря, за что пенальти?



Да, я зацепил игрока, но это было уже после того, как момент был доигран. Все. Игрок «Витебска» схватился за живот и упал. Пытался спросить судью, как он может объяснить случившееся, он только бубнел что-то себе под нос.



Угрозы судье в подтрибунном помещении? Такого не было. Были слова, эмоции, но никаких угроз не было», – сказал Хачериди.

Напомним, после матча пятого тура Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) возник конфликт между представителями команды гостей и бригадой арбитров. Защитник «динамовцев» Хачериди попытался ударить главного арбитра встречи Чистова в подтрибунном помещении.

Поначалу сообщалось, что брестское «Динамо» после данного инцидента разорвет контракт с украинцем, но позже эта информация была опровергнута.