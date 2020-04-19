Василий УТКИН: «Матчи Динамо сформировали меня как комментатора»

Специалист поделился мнением о матчах киевского клуба

  • 19.04.2020 21:22
  • 784 просмотра
  • 1 комментарий
Василий УТКИН: «Матчи Динамо сформировали меня как комментатора»
© kubnews.ru. Василий Уткин

Известный комментатор Василий Уткин вспомнил самые памятные матчи Лиги чемпионов, на которых он работал.

«Самые достопамятными я бы назвал оба матча киевского «Динамо» с «Барселоной» в 1997 году. Я очень счастлив, что на них работал. Они во многом сформировали меня. Пожалуй, они самые памятные. Это — детство мой профессии. Эти матчи я отработал так, что понял о себе, что могу заниматься этим долго и успешно», — отметил Уткин а эфире авторского канала на Youtube.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(7 голосов)

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Комментарии
    Tospokitos
      Tospokitos, 19.04.2020 22:01
    +4
    3-0, 4-0 помню как сегодня . Это было круче оргазма !
    Ссылка
    Tospokitos
      Tospokitos, 19.04.2020 22:01
    +4
    3-0, 4-0 помню как сегодня . Это было круче оргазма !
    Ссылка
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