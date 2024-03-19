Умер российский комментатор Василий Уткин, работавший ранее в Украине

На россии в возрасте 52 лет скончался известный в этой стране и за ее пределами комментатор Василий Уткин.

О кончине журналиста сообщил телеграм-канал любительского клуба «Эгриси», владельцем которого являлся Уткин.

По данным других российских источников, Уткин умер из-за проблем с сердцем и оторвавшегося тромба.

В 2012 году Василий Уткин вместе со его соотечественником Юрием Розановым был приглашен для работы комментаторами на телеканалах «Футбол», где оба работали на украинскую аудиторию на матчах чемпионата Европы.

Впоследствии бывший директор телеканалов «Футбол» Александр Денисов рассказывал, что после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны пробовал связываться с Уткиным, чтобы тот высказал публичное осуждение путинской политики и вероломного вторжения, однако Василий, предварительно дав обещание, впоследствии на связь так и не вышел.

Напомним, Юрий Розанов скончался в марте 2021 года, когда ему было 59 лет.