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Россия
19 марта 2024, 18:55 | Обновлено 19 марта 2024, 19:09
1030
4

Умер российский комментатор Василий Уткин, работавший ранее в Украине

В 2012 году Уткина приглашали комментировать матчи чемпионата Европы на телеканалах «Футбол»

19 марта 2024, 18:55 | Обновлено 19 марта 2024, 19:09
1030
4
Умер российский комментатор Василий Уткин, работавший ранее в Украине
фото из открытых источников

На россии в возрасте 52 лет скончался известный в этой стране и за ее пределами комментатор Василий Уткин.

О кончине журналиста сообщил телеграм-канал любительского клуба «Эгриси», владельцем которого являлся Уткин.

По данным других российских источников, Уткин умер из-за проблем с сердцем и оторвавшегося тромба.

В 2012 году Василий Уткин вместе со его соотечественником Юрием Розановым был приглашен для работы комментаторами на телеканалах «Футбол», где оба работали на украинскую аудиторию на матчах чемпионата Европы.

Впоследствии бывший директор телеканалов «Футбол» Александр Денисов рассказывал, что после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны пробовал связываться с Уткиным, чтобы тот высказал публичное осуждение путинской политики и вероломного вторжения, однако Василий, предварительно дав обещание, впоследствии на связь так и не вышел.

Напомним, Юрий Розанов скончался в марте 2021 года, когда ему было 59 лет.

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Василий Уткин комментаторы смерть Евро-2012 телеканал Футбол 1/2/3 журналисты Россия
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Комментарии 4
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BUCH
Земля йому скловатою!!! Не розумію спорт юа , чому виставили чорно біле фото??? 
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+1
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Octopus
Об умерших либо ничего, либо хорошее. Хорошего нечего сказать, ибо тот россиянин, который ничего не сделал против войны не достоин нашего внимания.
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0
Игорь Левченко
Бывает..
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0
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