Василий УТКИН: «Тимощука интересуют исключительно бабки»

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, почему экс-хавбек сборной Украины Анатолий Тимощук, работающий тренером в «Зените», никак не отреагировал на войну в родной стране.

«Его общественная позиция мне по тугому барабану. Тем более что, по моим представлениям, у Тимощука просто не может быть никакой позиции. Его интересуют только и исключительно бабки.

Это было оценочное суждение, а вот вам история. Как вы помните, «Зенит» в восьмом году выиграл Кубок УЕФА. И в полуфинале играл с «Баварией». Ответный матч проходил на «Петровском». Ажиотаж был убийственный. Все хотели попасть! А игроки могут взять билеты для друзей. Это обычная практика. И Тимощук запросил для друзей то ли 50, то ли 70 билетов. Врать не стану, давно было, но главное, что все обалдели. Это было примерно как все остальные, вместе взятые.

Дали. Но клуб проводит контрольную закупку. Каждый раз, это нормальный процесс для борьбы со спекуляцией. Билеты ж номерные. Так вот билеты, запрошенные Тимощуком, продавались спекулянтами. Толик просто разжился на халяву. Этот парень — исключительно про деньги. Никакой позиции у него не было и быть не может. Он чисто по найму», - написал Уткин.