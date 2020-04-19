Алексей АНДРОНОВ: «Шевченко возглавит Милан»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко.
«Сейчас он ближе к «Милану», чем в «Динамо». И я практически уверен, что наступит день, когда он возглавит «Милан». Другой вопрос — когда это произойдет? Евро отложили, и Шевченко надо закончить работу со сборной, как минимум. Поставить точку в этом периоде. Думаю, он хорошей практики набрался в сборной и может поработать с серьезным клубом. У него есть потенциал», — отметил Андронов.
Источник — Газета по-украински
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