Алексей АНДРОНОВ: «Шевченко возглавит Милан»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко.

«Сейчас он ближе к «Милану», чем в «Динамо». И я практически уверен, что наступит день, когда он возглавит «Милан». Другой вопрос — когда это произойдет? Евро отложили, и Шевченко надо закончить работу со сборной, как минимум. Поставить точку в этом периоде. Думаю, он хорошей практики набрался в сборной и может поработать с серьезным клубом. У него есть потенциал», — отметил Андронов.