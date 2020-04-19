Агент: «Красная карточка Хачериди – привет владельцу Динамо от федерации»

Футбольный агент Валерий Исаев выразил мнение по поводу удаления Евгения Хачериди в матче с «Витебском» (0:1).



«В первом тайме судья не свистнул неоспоримое нарушение на Кики, после чего были самые острые моменты.



Вторая карточка Кики – это очень сильное желание судьи повлиять на результат матча. Ну а красная карточка Хачериди и пенальти (при безобразной игре защитника) – привет Зайцеву (владелец брестского «Динамо» – прим.) от федерации. При том, что с этим футболистом нужно было попрощаться после первых зимних сборов», – написал Исаев в фэйсбуке.

Ранее сообщалось, что брестское «Динамо» разорвет контракт с Хачериди после скандала в матче с «Витебском».