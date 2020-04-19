Агент: «Красная карточка Хачериди – привет владельцу Динамо от федерации»

Валерий Исаев считает, что главный арбитр встречи засудил брестское «Динамо»

  • 19.04.2020 19:57
  • 2665 просмотров
  • 4 комментария
Агент: «Красная карточка Хачериди – привет владельцу Динамо от федерации»
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Футбольный агент Валерий Исаев выразил мнение по поводу удаления Евгения Хачериди в матче с «Витебском» (0:1).
 
«В первом тайме судья не свистнул неоспоримое нарушение на Кики, после чего были самые острые моменты.
 
Вторая карточка Кики – это очень сильное желание судьи повлиять на результат матча. Ну а красная карточка Хачериди и пенальти (при безобразной игре защитника) – привет Зайцеву (владелец брестского «Динамо» – прим.) от федерации. При том, что с этим футболистом нужно было попрощаться после первых зимних сборов», – написал Исаев в фэйсбуке.

Ранее сообщалось, что брестское «Динамо» разорвет контракт с Хачериди после скандала в матче с «Витебском».

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Комментарии
    Evil
      Evil, 19.04.2020 21:20
    0
    zvalenok03, 19.04.2020 21:18
    И тут динамо обижают.
    кирзяк порэпаный тут обижают только тебя а красная карточка это привет мозгам хачериди ведь так можно и вспомнить про плевок через все поле от дугласа коста например и передать привет шахтеру
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.04.2020 21:18
    -2
    И тут динамо обижают.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.04.2020 21:08
    +3
    Красная карточка Хачериди это привет его мозгам в первую очередь.И агенту тоже.
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 19.04.2020 20:24
    -4
    потрачено
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.04.2020 21:08
    +3
    Красная карточка Хачериди это привет его мозгам в первую очередь.И агенту тоже.
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    Evil
      Evil, 19.04.2020 21:20
    0
    zvalenok03, 19.04.2020 21:18
    И тут динамо обижают.
    кирзяк порэпаный тут обижают только тебя а красная карточка это привет мозгам хачериди ведь так можно и вспомнить про плевок через все поле от дугласа коста например и передать привет шахтеру
    Ссылка
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