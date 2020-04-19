ВИДЕО. Как Алиев Хачериди дятлом обозвал в 2011 году

Украинский защитник Евгений Хачериди снова вляпался в пренеприятнейшую историю. В составе брестского «Динамо» 32-летний футболист в рамках 5-го тура Высшей лиги Беларуси не сдержал нервы и ударил соперника из «Витебска», не владеющего мячом.

Более того, после матча в подтрибунном помещении Хачериди пытался избить рефери, за что в ближайшее время может быть отчислен из команды.

Болельщики киевского «Динамо» прекрасно помнят, как Евгений устраивал подобные представления и во времена игры за украинский клуб. К примеру, в 2011 году Хачериди полез в потасовку во время матча Лиги Европы против «Маккаби», схватил за шею одного из игроков и был удален. После того матча, который киевляне закончили вдевятером, Алексанр Алиев обозвал Хачериди «дятлом» (на 59-й секунде видео).