ВИДЕО. Как Алиев Хачериди дятлом обозвал в 2011 году

Прошло почти 10 лет, а ничего не изменилось

  • 19.04.2020 15:49
  • 2286 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Алиев Хачериди дятлом обозвал в 2011 году
© ФК Динамо Киев

Украинский защитник Евгений Хачериди снова вляпался в пренеприятнейшую историю. В составе брестского «Динамо» 32-летний футболист в рамках 5-го тура Высшей лиги Беларуси не сдержал нервы и ударил соперника из «Витебска», не владеющего мячом. 

Более того, после матча в подтрибунном помещении Хачериди пытался избить рефери, за что в ближайшее время может быть отчислен из команды.

Болельщики киевского «Динамо» прекрасно помнят, как Евгений устраивал подобные представления и во времена игры за украинский клуб. К примеру, в 2011 году Хачериди полез в потасовку во время матча Лиги Европы против «Маккаби», схватил за шею одного из игроков и был удален. После того матча, который киевляне закончили вдевятером, Алексанр Алиев обозвал Хачериди «дятлом» (на 59-й секунде видео).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    саша соседка
      саша соседка, 19.04.2020 16:41
    0
    Так он и есть дятел!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.04.2020 16:17
    +1
    Вместо того, чтобы поддерживать друг друга, ребята практиковали - удары, обзывания и насмешки.
    -
    Кто-то там вообще читал или смотрел что-либо из заветов В.В.Лобановского?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 19.04.2020 16:02
    +1
    Кто бы говорил
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.04.2020 16:17
    +1
    Вместо того, чтобы поддерживать друг друга, ребята практиковали - удары, обзывания и насмешки.
    -
    Кто-то там вообще читал или смотрел что-либо из заветов В.В.Лобановского?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 19.04.2020 16:02
    +1
    Кто бы говорил
    Ссылка
    саша соседка
      саша соседка, 19.04.2020 16:41
    0
    Так он и есть дятел!!!
    Ссылка
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