ФОТО. Цуренко поздравила подписчиков с Пасхой

Украинская теннисистка Леся Цуренко поздравила всех православных с Пасхой.
«Со светлым праздником Пасхи всех, кто празднует сегодня», – написала Цуренко в инстаграме.
Ранее с праздником Пасхи поздравила Элина Свитолина.
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Источник — Sport.ua
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